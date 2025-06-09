ВСУ ударили по заводу "Прогресс" в Чебоксарах: детали от Генштаба

Атака на Россию / © ТСН.ua

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В ночь на 9 июня ВСУ поразили мощности АО «ВНИИР-Прогресс» ООО «АБС Электро», расположенного в городе Чебоксары на территории Чувашской республики, РФ. Это объект военно-промышленного комплекса противника, изготовитель навигационного оборудования.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн «Комета», используемых в частности в ударных БпЛА типа «Шахед», унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении.

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"Результаты поражения уточняются", - говорится в сообщении.

Ограничения на работу аэропортов (план "Ковер") применились в Казани, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове.

«Удары по объектам, которые обеспечивают вооруженную агрессию российской федерации, будут продолжаться до ее полного прекращения против Украины», — отмечают в Генштабе ВСУ.

Завод «Прогресс» – важная цель

Как отметили в СНБО, атакованный в ночь на 9 июня российский завод «Прогресс» в Чебоксарах — это очень жирная цель . Он задействован в цикле ракетостроения, включая «Искандеры»

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«Что-то неизвестное прилетело по заводу „Прогресс“ в Чебоксарах, задействованном в цикле ракетостроения, включая „Искандер“, — написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Он отметил, что именно на этом заводе россияне производят электромеханические приводы, гидросистемы и блоки управления для тяжелой боевой техники — от самоходных гаубиц до ракетных комплексов «Искандер». Без этих узлов ракеты не могут выйти на цель.

Завод «Прогресс» обеспечивает системы наведения, стабилизации и управления полетом, которые интегрируются в ударную платформу еще на этапе сборки. Также он производит модули типа «Комета». Это российский спутниковый навигационный модуль, обеспечивающий работу с GLONASS/GPS и защиту от глушения сигнала. Такие модули враг использует в оперативно-тактических ракетах "Искандер-М", крылатых ракетах типа "Калибр", Х-101, Х-69, планировочных авиабомбах, беспилотниках "Орлан-10", "Ланцет", в новых дронах "Шахед".

"Очень жирная цель", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

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Он добавил, что "Прогресс" прекращает работу на неопределенный срок.

Напомним, утром 9 июня стало известно, что неизвестные дроны поразили завод АО "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах РФ. Предприятие остановило работу.