Магнитная буря 10 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитная буря. / © Associated Press

Реклама

Во вторник, 10 июня, магнитная буря станет более мощной, но не будет критической. Она повысится до желтого уровня – К-индекса 3.7.

Об этом сообщает сайт meteoagent.

Заметим, что геомагнитный шторм держится уже довольно продолжительное время. С конца мая Земля испытывала влияние повышенной активности на Солнце.

Реклама

Заметим, что магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. Они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.

В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания, пить меньше кофе и отказаться от алкоголя.

Напомним, мы писали о том, что будет, если заварить второй чай.