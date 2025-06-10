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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 10 июня: чего ожидать от солнечной активности

Магнитные бури штормили Землю почти две недели.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря.

Магнитная буря. / © Associated Press

Во вторник, 10 июня, магнитная буря станет более мощной, но не будет критической. Она повысится до желтого уровня – К-индекса 3.7.

Об этом сообщает сайт meteoagent.

Заметим, что геомагнитный шторм держится уже довольно продолжительное время. С конца мая Земля испытывала влияние повышенной активности на Солнце.

Заметим, что магнитная буря может отрицательно повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей. Они подвергаются воздействию не только в дни мощного шторма, но и до начала и после окончания магнитной бури.

В период магнитных бурь врачи советуют избегать стрессовых факторов, ограничить физические нагрузки, соблюдать режим сна и здорового питания, пить меньше кофе и отказаться от алкоголя.

Напомним, мы писали о том, что будет, если заварить второй чай.

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Дата публикации
Количество просмотров
232
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