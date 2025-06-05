Ударит +30 градусов: в Украину идет жара

В пятницу будет жарко / © Associated Press

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Завтра, 6 июня, в Украине будет очень тепло, до жары. Максимальная температура воздуха ожидается в течение дня +25+30 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Кратковременные грозовые дожди пройдут 6 июня в западных областях, на севере и Винницкой области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода», — отметила она.

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По ее данным, в западных областях завтра ветер южных направлений может достигать сильных значений.

Погода в Киеве 6 июня

В Киеве в пятницу температура воздуха достигнет +28, +29 градусов. Столица будет на грани атмосферного фронта — есть вероятность кратковременного грозового дождя.

В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода.

Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.

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