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Ударит +30 градусов: в Украину идет жара
В пятницу температура в Украине резко поднимется, но также нас ожидают дожди с грозами.
Завтра, 6 июня, в Украине будет очень тепло, до жары. Максимальная температура воздуха ожидается в течение дня +25+30 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
«Кратковременные грозовые дожди пройдут 6 июня в западных областях, на севере и Винницкой области. На остальной территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода», — отметила она.
По ее данным, в западных областях завтра ветер южных направлений может достигать сильных значений.
Погода в Киеве 6 июня
В Киеве в пятницу температура воздуха достигнет +28, +29 градусов. Столица будет на грани атмосферного фронта — есть вероятность кратковременного грозового дождя.
В дальнейшем в Украине будет преобладать жаркая погода.
Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дождь будет часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусную жару не почувствуем.