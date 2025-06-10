Обстрел Харькова 7 июня: под завалами спасатели обнаружили тело человека

Удар по Харькову 7 июня

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Армия РФ 7 июня ударила по предприятию в Харькове . При проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело человека.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Работы производятся круглосуточно. По нашим данным, под завалами могут находиться еще 5 человек», – отметил он.

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Все соответствующие службы продолжают работать на месте атаки. Ждем обновленную информацию.

Напомним, ночью 7 июня в Харькове произошло несколько попаданий по территории предприятия в Киевском районе. Там могут быть заблокированы люди. Однако связи с ними нет.

Вероятно, заблокированы шесть работников.

На месте прилетов проводили поисково-спасательную операцию. Известно также о пяти травмированных работниках — трех женщинах и двух мужчинах.

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ОВА сообщает: в Киевском районе в результате попадания 40 дронов, четырех КАБов и ракеты по территории предприятия вспыхнул пожар на площади 10000 кв.