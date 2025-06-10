Дрожали стекла и сыпалась штукатурка: жительница поврежденной многоэтажки рассказала о страшных последствиях.

Жительница поврежденной многоэтажки в Оболонском районе

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В ночь на 10 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Больше всего досталось Оболонскому району столицы. Есть последствия в жилой застройке Оболонского района. Повреждения получили 18 квартир. Одного человека госпитализировали.

Жительница поврежденной многоэтажки ЖК «Навигатор» в комментарии службе новостей ТСН рассказала о том, что возгорание произошло на 1 и 2 этажах. Для пострадавших развернут штаб помощи.

– Как это произошло? Как вы сегодняшнюю ночь пережили?

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– Очень тяжело пережили. Очень страшная ночь. Мы не ожидали столь быстрой, ну такой быстрой реакции, потому что обычно, когда объявляют воздушную тревогу, то проходит какой-то период времени. А тут быстро начались взрывы. И был очень сильный взрыв. Вспышка была. Я видела, правда, со стороны дома, но вспышка была очень сильной. А затем начались сильнейшие взрывы. Их было несколько.

А когда уже взрывы произошли недалеко от нас, это тоже было очень сильно. Дрожали стекла, и сыпалась штукатурка. И было страшно, конечно. Такое у нас здесь в первый раз.

– Ну у вас же прилетало здесь на дорогу.

– Ну, это так. Но оно как-то отдаленно было. Немного и дом тогда повредило нашу обшивку. Но вот такого, конечно, не было. Люди, да, все хорошо, все живы, все здоровы.

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Дата публикации 07:40, 10.06.25 Количество просмотров 46 Жительница пострадавшей многоэтажки в Киеве рассказала о последствиях ночной ракетно-дроновой атаки

Напомним, в Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Больше всего пострадал Оболонский район столицы.