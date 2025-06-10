- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2679
- Время на прочтение
- 2 мин
Дрожали стекла и сыпалась штукатурка: жительница поврежденной многоэтажки рассказала о страшных последствиях.
Жительница поврежденной многоэтажки ЖК «Навигатор» рассказала о том, что возгорание произошло на 1 и 2 этажах, повреждения получили 18 квартир, один человек госпитализирован.
В ночь на 10 июня российская армия массированно ударила по Киеву. Больше всего досталось Оболонскому району столицы. Есть последствия в жилой застройке Оболонского района. Повреждения получили 18 квартир. Одного человека госпитализировали.
Жительница поврежденной многоэтажки ЖК «Навигатор» в комментарии службе новостей ТСН рассказала о том, что возгорание произошло на 1 и 2 этажах. Для пострадавших развернут штаб помощи.
– Как это произошло? Как вы сегодняшнюю ночь пережили?
– Очень тяжело пережили. Очень страшная ночь. Мы не ожидали столь быстрой, ну такой быстрой реакции, потому что обычно, когда объявляют воздушную тревогу, то проходит какой-то период времени. А тут быстро начались взрывы. И был очень сильный взрыв. Вспышка была. Я видела, правда, со стороны дома, но вспышка была очень сильной. А затем начались сильнейшие взрывы. Их было несколько.
А когда уже взрывы произошли недалеко от нас, это тоже было очень сильно. Дрожали стекла, и сыпалась штукатурка. И было страшно, конечно. Такое у нас здесь в первый раз.
– Ну у вас же прилетало здесь на дорогу.
– Ну, это так. Но оно как-то отдаленно было. Немного и дом тогда повредило нашу обшивку. Но вот такого, конечно, не было. Люди, да, все хорошо, все живы, все здоровы.
Напомним, в Киеве в результате массированной вражеской атаки в ночь на 10 июня четыре человека получили ранения.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 10 июня массированно атаковали Киев ударными беспилотниками, а также крылатыми и баллистическими ракетами. Больше всего пострадал Оболонский район столицы.