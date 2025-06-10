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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Потери России на 10 июня: Генштаб обновил данные

Оккупанты теряют и технику. В сутки - "минус" 48 артсистем и четыре танка.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Потери армии РФ.

Потери армии РФ. / © Associated Press

По состоянию на утро 10 июня уничтожено 998 080 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ:

  • личного состава – около 998 080 (+960) человек,

  • танков ‒ 10919 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 22768 (+9) ед,

  • артиллерийских систем – 28982 (+48) ед,

  • РСЗО – 1412 (+1) ед,

  • средства ПВО ‒ 1183 (+0) ед,

  • самолетов – 416 (+2) ед,

  • вертолетов – 337 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 40057 (+239),

  • крылатые ракеты – 3330 (+15),

  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

  • подлодки - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн – 51455 (+107) ед,

  • специальная техника – 3912 (+1).

Напомним, накануне Украина атаковала аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Там были поражены два вражеских военных самолета.

Кроме того, 7 июня в Курщине украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Заметим, что Су-35 – основной носитель управляемых авиабомб.

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