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Потери России на 10 июня: Генштаб обновил данные
Оккупанты теряют и технику. В сутки - "минус" 48 артсистем и четыре танка.
По состоянию на утро 10 июня уничтожено 998 080 солдат армии Российской Федерации . За прошедшие сутки ликвидировано еще 960 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ:
личного состава – около 998 080 (+960) человек,
танков ‒ 10919 (+4) ед,
боевых бронированных машин ‒ 22768 (+9) ед,
артиллерийских систем – 28982 (+48) ед,
РСЗО – 1412 (+1) ед,
средства ПВО ‒ 1183 (+0) ед,
самолетов – 416 (+2) ед,
вертолетов – 337 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 40057 (+239),
крылатые ракеты – 3330 (+15),
корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 51455 (+107) ед,
специальная техника – 3912 (+1).
Напомним, накануне Украина атаковала аэродром "Саваслейка" в Нижегородской области России. Там были поражены два вражеских военных самолета.
Кроме того, 7 июня в Курщине украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Заметим, что Су-35 – основной носитель управляемых авиабомб.