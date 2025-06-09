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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Где в Украине самые дешевые авто: анализ региональных цен

Средняя стоимость б/у автомобилей в Украине существенно отличается в зависимости от региона.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Цены на авто

Цены на авто

Средние цены на автомобили в Украине существенно отличаются в зависимости от региона. Самые высокие показатели наблюдаются в столице и западных областях. А самые низкие — в приграничных и прифронтовых регионах.

Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

Регионы с высокими средними ценами:

  • Киев и Киевская область — $8800

  • Львовская область — $7800

  • Закарпатская область — $7000

Эти данные показывают, что самые дорогие предложения сосредоточены там, где наблюдается стабильный импорт и активный спрос. В большинстве центральных и западных областей страны средняя цена на подержанные автомобили колеблется от $5,500 до $6,600. Это привычная ситуация для рынка: речь идет об автомобилях среднего возраста, привезенных из Европы или купленных в Украине.

Регионы по самым низким средним ценам:

  • Донецкая область — $2800

  • Херсонская область — $2800

  • Луганская область — $3500

Очевидно, что низкие цены фиксируются в регионах, охваченных боевыми действиями. Здесь преобладают автомобили постарше и с низшим классом.

Ранее сообщалось, что все чаще украинские автомастерские отказываются ремонтировать определенные типы автомобилей или существенно завышают стоимость услуг. Причины — сложность работ, отсутствие специализированного оборудования и технической документации, а также экономическая нецелесообразность.

Также эксперты назвали самые надежные автомобили знаменитой шведской марки. Специалисты обнародовали результаты нового исследования, согласно которому и составили рейтинг самых надежных автомобилей Volvo. Первое место занял автомобиль, выпущенный в 2010 году. Это представительский автомобиль Volvo S80.

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Дата публикации
Количество просмотров
172
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