Где в Украине самые дешевые авто: анализ региональных цен

Цены на авто

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Средние цены на автомобили в Украине существенно отличаются в зависимости от региона. Самые высокие показатели наблюдаются в столице и западных областях. А самые низкие — в приграничных и прифронтовых регионах.

Об этом сообщают в Институте исследований авторынка.

Регионы с высокими средними ценами:

Киев и Киевская область — $8800

Львовская область — $7800

Закарпатская область — $7000

Эти данные показывают, что самые дорогие предложения сосредоточены там, где наблюдается стабильный импорт и активный спрос. В большинстве центральных и западных областей страны средняя цена на подержанные автомобили колеблется от $5,500 до $6,600. Это привычная ситуация для рынка: речь идет об автомобилях среднего возраста, привезенных из Европы или купленных в Украине.

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Регионы по самым низким средним ценам:

Донецкая область — $2800

Херсонская область — $2800

Луганская область — $3500

Очевидно, что низкие цены фиксируются в регионах, охваченных боевыми действиями. Здесь преобладают автомобили постарше и с низшим классом.

Ранее сообщалось, что все чаще украинские автомастерские отказываются ремонтировать определенные типы автомобилей или существенно завышают стоимость услуг. Причины — сложность работ, отсутствие специализированного оборудования и технической документации, а также экономическая нецелесообразность.

Также эксперты назвали самые надежные автомобили знаменитой шведской марки. Специалисты обнародовали результаты нового исследования, согласно которому и составили рейтинг самых надежных автомобилей Volvo. Первое место занял автомобиль, выпущенный в 2010 году. Это представительский автомобиль Volvo S80.