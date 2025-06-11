Він не має плану: ексголова ЦРУ різко розкритикував Трампа

Джон Бреннан / © Getty Images

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Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Дональд Трамп не має конкретного плану щодо завершення війни Росії проти України, попри його гучні обіцянки зробити це за 24 години.

Про це він розповів в коментарі для Sky News.

«Я думаю, що Дональд Трамп не знає, що він робитиме», — заявив ексочільник ЦРУ.

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Він назвав сприйняття України та російського диктатора Володимира Путіна Трампом «наївним» і «поверхневим».

Сам Бреннан, який очолював ЦРУ у 2013–2017 роках, нагадав, що саме під його керівництвом відомство розпочало активну підтримку України у створенні сучасної розвідки. За його словами, у 2014 році українська армія «все ще була просякнута російськими агентами», однак сьогодні вона — одна з найбоєздатніших у світі.

«Крок за кроком, (українська армія. — Ред.) перевершує практично будь-яку іншу армію на земній кулі, я б сказав, включаючи Сполучені Штати, враховуючи величезний досвід, який вони отримали на полі бою», — додав Бреннан.

Нагадаємо, нещодавно The Wall Street Journal, посилаючись на помічників конгресменів, повідомляє, що Білий дім намагається послабити новий антиросійський законопроєкт у Сенаті.

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Згодом Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти агресорки Росії тільки тоді, «якщо це буде необхідно».

Варто зазначити, що рівно два тижні тому Трамп заявив, що матиме відповідь на питання: чи дійсно президент Росії Володимир Путін хоче завершити війну в Україні, через «півтора-два тижні»