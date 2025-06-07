ЦРУ / © Associated Press

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У Німеччині та інших західних країнах протягом багатьох років зберігається залежність від американської розвідки. На тлі повернення до влади президента Дональда Трампа, ця залежність дедалі більше розглядається як вразливість.

Про це пише видання Washington Post.

За даними журналістів, по всій Європі співробітники служб безпеки розглядають такі сценарії:

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Відключення від американської розвідки

Скорочення збору розвідувальних даних про Росію

Багаторічні напрацювання можуть бути знищені через можливі «чистки» офіцерів американської розвідки, звинувачених у недостатній вірності президенту

«Високопосадовці європейських служб безпеки з країн Балтії, Північної та Східної Європи висловлюють спільне відчуття тривоги. Вони стикаються з потоком російських посередницьких атак», — зазначає медіа.

Американські чиновники, зі свого боку, вважають європейські побоювання безпідставними. Речник ЦРУ заявив, що агентство «неймовірно серйозно ставиться до своїх міжнародних розвідувальних партнерств, і під керівництвом директора Джона Реткліффа активно поглиблює їх для зміцнення національної безпеки США, протидії супротивникам у всьому світі та сприяння міжнародній стабільності».

Нагадаємо, західні спецслужби зазначають значне посилення шпигунської діяльності російських спецслужб в Європі після повномасштабного вторгнення Росії до України та значних невдач протягом 2022 року.

Російська розвідка почала вербувати так званих «чистих кадрів», які не мають військового досвіду. Їхнє завдання — непомітно проникати до цільових країн і встановлювати особисті контакти. Росія багато віддалено ними керує, проте сприймає цей спосіб як ненадійний.

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