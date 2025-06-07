ЦРУ / © Associated Press

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В Германии и других западных странах в течение многих лет сохраняется зависимость от американской разведки. На фоне возвращения к власти президента Дональда Трампа эта зависимость все больше рассматривается как уязвимость.

Об этом пишет издание Washington Post.

По данным журналистов, по всей Европе сотрудники служб безопасности рассматривают следующие сценарии:

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Отключение от американской разведки

Сокращение сбора разведывательных данных о России

Многолетние наработки могут быть уничтожены из-за возможных «чисток» офицеров американской разведки, обвиненных в недостаточной верности президенту

«Высокопоставленные должностные лица европейских служб безопасности из стран Балтии, Северной и Восточной Европы выражают общее чувство тревоги. Они сталкиваются с потоком российских посреднических атак», — отмечает СМИ.

Американские чиновники, со своей стороны, считают европейские опасения безосновательными. Представитель ЦРУ заявил, что агентство «невероятно серьезно относится к своим международным разведывательным партнерствам, и под руководством директора Джона Рэтклиффа активно углубляет их для укрепления национальной безопасности США, противодействия противникам во всем мире и содействия международной стабильности».

Напомним, западные спецслужбы отмечают значительное усиление шпионской деятельности российских спецслужб в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину и значительных неудач в течение 2022 года.

Российская разведка начала вербовать так называемых «чистых кадров», не имеющих военного опыта. Их задача — незаметно проникать в целевые страны и устанавливать личные контакты. Россия много отдаленно ими управляет, однако воспринимает этот способ как ненадежный.

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