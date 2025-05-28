В Германии трое агентов РФ хотели убить украинского ветерана: детали

Полиция Германии. Фото иллюстративное / © Associated Press

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В Германии предъявлены обвинения трем мужчинам, подозреваемым в шпионаже в пользу РФ за украинцев с возможной целью его убийства.

Об этом передают германские издания Tagesschau и BILD.

По словам праоохранителей, целью операции был бывший украинский военный, воевавший на фронте против оккупантов, Российская спецслужба поручила им шпионить за бывшим украинским бойцом в Германии, возможно, с намерением его убить.

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Заговор предусматривал встречу с жертвой в кафе в центре Франкфурта в июне прошлого года, но он не явился после сообщения от германских властей.

«Шпионская операция, вероятно, служила для подготовки дальнейших разведывательных операций в Германии, возможно, включая убийство целевого лица», — сказали прокуроры.

По данным Федеральной прокуратуры, обвиняемые — украинец, армянин и россиянин. Власти обвиняют их в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой в особо серьезном деле. Сообщается, что трех подозреваемых свел вместе армянин, который завербовал россиянина и украинца — все имена не разглашаются по немецким правилам конфиденциальности.

Армянин в мае 2024 года получил от одной из российских спецслужб задачу наблюдать за украинцем, сражавшимся против России после начала полномасштабной войны. Для этого он привлек двух сообщников.

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Шпионы планировали встретиться с украинским военным в кафе в центре Франкфурта и собрать о нем больше данных. Однако мужчина заранее сообщил об угрозе полиции. Благодаря этому встреча не состоялась, а троих подозреваемых задержали.

Ранее в Польше задержали украинца, собиравшего информацию для российской разведки.