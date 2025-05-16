Бетис – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на финал Лиги конференций

"Челси" / © Associated Press

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В среду, 28 мая, испанский "Бетис" и английский "Челси" сразятся в финале Лиги конференций сезона-2024/25.

Решающий матч третьего по престижности евротурнира состоится на Городском стадионе в польском Вроцлаве. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик не сможет принять участие в этом поединке, поскольку продолжает быть временно отстранен от футбола из-за положительного допинг-теста.

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Где смотреть матч Бетис – Челси

В Украине поединок "Бетис" – "Челси" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Бетис" – "Челси".

Ставки букмекеров на матч Бетис – Челси

Фаворитом финального матча Лиги конференций букмекеры считают "Челси". На победу "синих" в основное время можно поставить с коэффициентом 1,78. Ничья – 3,60. Выигрыш испанского клуба по итогам 90 минут поединка – 4,95.

На завоевание трофея лондонцами принимаются ставки с коэффициентом 1,37. Триумф "Бетиса" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти – 3,20.

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Напомним, в прошлом году победителем Лиги конференций стал греческий "Олимпиакос", который в финале в экстра-таймах вырвал победу над итальянской "Фиорентиной".