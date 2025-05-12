ПСЖ – Интер: где и когда смотреть финал Лиги чемпионов

ПСЖ – "Интер" / © Associated Press

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В субботу, 31 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25, в котором сойдутся французский ПСЖ и итальянский "Интер" .

Команды сыграют на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что на стадии полуфинала ПСЖ прошел лондонский "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Интер" в экстра-таймах одолел "Барселону" (3:3, 4:3).

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Где смотреть матч ПСЖ – Интер

В Украине финальный поединок главного клубного евротурнира между ПСЖ и "Интером" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Интер".

Для ПСЖ это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

"Интер" седьмой раз сыграет в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). "Нерадзурри" трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и столько же раз проигрывали в финальных матчах (1967, 1972, 2023).

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Напомним, в прошлом году победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию" и обновил абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.