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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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ПСЖ – Інтер: де і коли дивитися фінал Ліги чемпіонів

Володар найпрестижнішого клубного євротрофею визначиться 31 травня в Мюнхені.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Інтер"

ПСЖ – "Інтер" / © Associated Press

У суботу, 31 травня, відбудеться фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2024/25, у якому зійдуться французький ПСЖ та італійський "Інтер".

Команди зіграють на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що на стадії півфіналу ПСЖ пройшов лондонський "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Інтер" в екстратаймах здолав "Барселону" (3:3, 4:3).

Де дивитися матч ПСЖ – Інтер

В Україні фінальний поєдинок головного клубного євротурніру між ПСЖ та "Інтером" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Інтер".

Для ПСЖ це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

"Інтер" усьоме зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та стільки ж разів програвали у фінальних матчах (1967, 1972, 2023).

Нагадаємо, торік переможцем Ліги чемпіонів став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію" та оновив абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.

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