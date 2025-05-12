ПСЖ – Интер: ставки букмекеров на финал Лиги чемпионов

ПСЖ – "Интер" / © Associated Press

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В субботу, 31 мая, французский ПСЖ и итальянский "Интер" встретятся в финальном матче Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Решающий поединок самого престижного клубного евротурнира состоится на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что на стадии полуфинала ПСЖ прошел лондонский "Арсенал" (1:0, 2:1), а "Интер" в экстра-таймах одолел "Барселону" (3:3, 4:3).

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Ставки букмекеров на матч ПСЖ – Интер

Фаворитом финального матча Лиги чемпионов букмекеры считают ПСЖ. На победу команды Луиса Энрике в основное время можно поставить с коэффициентом 2,30. Ничья – 3,40. Выигрыш подопечных Симоне Индзаги по итогам 90 минут поединка – 3,20.

Триумф парижан с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти оценен коэффициентом 1,66. Завоевание трофея миланским клубом – 2,28.

Для ПСЖ это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

"Интер" седьмой раз сыграет в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). "Нерадзурри" трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и столько же раз проигрывали в финальных матчах (1967, 1972, 2023).

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Напомним, в прошлом году победителем Лиги чемпионов стал мадридский "Реал", который в финале обыграл дортмундскую "Боруссию" и обновил абсолютный рекорд (15) по триумфам в этом турнире.