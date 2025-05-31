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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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ПСЖ и "Интер" объявили стартовые составы на финал Лиги чемпионов

Решающий поединок главного клубного евротурнира начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ПСЖ – "Интер"

ПСЖ – "Интер" / © Associated Press

Французский ПСЖ и итальянский "Интер" объявили стартовые составы на финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25.

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш – Невеш, Витинья, Фабиан Руис – Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

"Интер": Зоммер – Павар, Ачерби, Бастони – Дюмфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко – Лаутаро, Тюрам

Матч ПСЖ – "Интер" состоится в субботу, 31 мая, на "Альянц Арене" в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Для ПСЖ это будет второй финал Лиги чемпионов в истории. В 2020 году парижане остановились в шаге от трофея, уступив в решающем матче "Баварии".

"Интер" седьмой раз сыграет в финале Лиги чемпионов (ранее – Кубка европейских чемпионов). "Нерадзурри" трижды выигрывали турнир (1964, 1965, 2010) и столько же раз проигрывали в финальных матчах (1967, 1972, 2023).

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча ПСЖ – "Интер" .

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