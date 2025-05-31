ПСЖ та "Інтер" оголосили стартові склади на фінал Ліги чемпіонів

ПСЖ – "Інтер" / © Associated Press

Реклама

Французький ПСЖ та італійський "Інтер" оголосили стартові склади на фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Нуну Мендеш – Невеш, Вітінья, Фабіан Руїс – Дуе, Дембеле, Кварацхелія

"Інтер": Зоммер – Павар, Ачербі, Бастоні – Дюмфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко – Лаутаро, Тюрам

Реклама

Матч ПСЖ – "Інтер" відбудеться у суботу, 31 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Для ПСЖ це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

"Інтер" усьоме зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та стільки ж разів програвали у фінальних матчах (1967, 1972, 2023).

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу ПСЖ – "Інтер".

Реклама