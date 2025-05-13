Стало відомо, хто судитиме фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та "Інтером"

Іштван Ковач / © Associated Press

Реклама

Європейський футбольний союз (УЄФА) призначив арбітрів на фінальний матч Ліги чемпіонів сезону-2024/25 між французьким ПСЖ та італійським "Інтером".

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, головним суддею поєдинку призначено румуна Іштвана Ковача.

На лініях йому допоможуть співвітчизники Міхай Маріка та Ференц Туньйогі. За систему VAR відповідатиме Денніс Хіглер з Нідерландів. Четвертим рефері стане португалець Жуан Піньєйру.

Реклама

Для 40-річного Ковача цей єврокубковий фінал стане третім за останні чотири сезони. 2024-го він обслуговував фінал Ліги Європи між "Аталантою" і "Баєром", а 2022-го – вирішальний матч Ліги конференцій між "Ромою" і "Феєнордом".

Матч ПСЖ – "Інтер" відбудеться у суботу, 31 травня, на "Альянц Арені" в Мюнхені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Для ПСЖ це буде другий фінал Ліги чемпіонів в історії. 2020 року парижани зупинилися за крок від трофею, поступившись у вирішальному матчі "Баварії".

"Інтер" усьоме зіграє у фіналі Ліги чемпіонів (раніше – Кубка європейських чемпіонів). "Нерадзуррі" тричі вигравали турнір (1964, 1965, 2010) та стільки ж разів програвали у фінальних матчах (1967, 1972, 2023).

Реклама

Нагадаємо, торік переможцем Ліги чемпіонів став мадридський "Реал", який у фіналі обіграв дортмундську "Боруссію" та оновив абсолютний рекорд (15) за тріумфами в цьому турнірі.