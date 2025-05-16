Бетіс – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на фінал Ліги конференцій

"Челсі" / © Associated Press

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У середу, 28 травня, іспанський "Бетіс" та англійський "Челсі" позмагаються у фіналі Ліги конференцій сезону-2024/25.

Вирішальний матч третього за престижністю євротурніру відбудеться на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що український вінгер лондонського клубу Михайло Мудрик не зможе взяти участь у цьому поєдинку, оскільки продовжує бути тимчасово відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.

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Де дивитися матч Бетіс – Челсі

В Україні поєдинок "Бетіс" – "Челсі" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Бетіс" – "Челсі".

Ставки букмекерів на матч Бетіс – Челсі

Фаворитом фінального матчу Ліги конференцій букмекери вважають "Челсі". На перемогу "синіх" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия – 3,60. Виграш іспанського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку – 4,95.

На завоювання трофею лондонцями приймаються ставки з коефіцієнтом 1,37. Тріумф "Бетіса" з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті – 3,20.

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Нагадаємо, торік переможцем Ліги конференцій став грецький "Олімпіакос", який у фіналі в екстратаймах вирвав перемогу над італійською "Фіорентиною".