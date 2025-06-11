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Как быстро зарядить гаджет: специалист предоставил простую инструкцию
Почему кабель USB‑C не обеспечивает быструю зарядку. Специалисты рассказали, как выбрать правильный кабель и адаптер Power Delivery.
Почему USB-C кабель не обеспечивает быстрой зарядки устройства? Все дело в выборе правильного кабеля и адаптера Power Delivery.
Об этом говорится в материале lifehacker.
Почему кабель USB‑C не обеспечивает быструю зарядку: все о Power Delivery
Ниже вы узнаете основные причины медленной или «ленивой» зарядки.
Кабели соответствуют разным стандартам USB-C
Нередко кабель выглядит как USB-C, но способен поддерживать только зарядку слабой мощности — отсюда и низкая скорость. Для быстрой зарядки требуется кабель с поддержкой Power Delivery (USB-PD): он рассчитан на высокую мощность, а не только на передачу данных.
Зарядные блоки с разной мощностью
Блоки питания (адаптеры) имеют «скрытую» мощность — например, 5Вт, 20Вт, 100Вт и т.д. Чем выше мощность, тем быстрее заряжается устройство.
Как подобрать правильную комбинацию «кабель + зарядка»
Первоначальный комплект производителя
Используйте зарядное устройство и кабель, которые шли в комплекте с устройством — это оптимальный вариант по скорости и безопасности.
Мощность зарядного блока
При покупке постороннего блока ориентируйтесь на максимальную мощность. Лучше взять чуть больше мощности (20-30Вт для телефона, 65-100Вт для ноутбука), устройство само «скорректирует» потребление.
Проверка технических характеристик кабеля
Если кабель без маркировки, ищите информацию о поддерживаемой мощности — обычно от 60Вт и выше. Для мониторов, ноутбуков и планшетов понадобится кабель минимум 60-100Вт PD-спецификации.
Что происходит из-за некорректной комбинации?
Низкая мощность (например, 5Вт вместо 20Вт или выше) — зарядка будет длинной, иногда даже невозможной.
Высокая нагрузка ресурсоемкого девайса (игры, монитор) — устройство может начать разряжаться даже при подключении. Мониторы типа «portable display» просто не включатся при недостаточной мощности.
Ранее речь шла об утолщениях на кабеле вашего ноутбука. Специалист рассказал о его роли, ведь о нем мало кто знает.
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