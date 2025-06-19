Аргентина викрила шпигунів РФ, пов’язаних з Пригожиним

Загиблий власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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В Аргентині розвідка викрила діяльність російської шпигунської мережі, яка діяла на підтримку інтересів Москви та намагалася впливати на громадську думку в країні.

Про це повідомляє La Derecha Diario.

Проведене Державним секретаріатом розвідки Аргентини розслідування встановило існування мережі іноземного впливу, до якої входили громадяни Росії, що мешкають у цій південно-американській країні, у змові з місцевими жителями.

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У звіті йдеться, що викриті особи мали зв’язки з геополітичними планами Кремля та вели інформаційні операції задля дезінформації й маніпуляцій.

У межах розслідування встановлено, що шпигунська мережа мала стосунок до структури під назвою La Compañía, яка пов’язана з покійним власником ПВК «Вагнер» Євгеном Пригожиним та так званим «Проєктом Лахта». Ця операція охоплює широкий спектр інформаційної війни, націленої на аудиторії у США, Євросоюзі та Україні.

Передбачуваним керівником цієї групи в Аргентині вважається громадянин РФ Лев Андріашвілі, який діяв разом із дружиною Іриною Яковенко. Обоє відповідали за матеріальне забезпечення мережі, а також за налагодження зв’язків із аргентинськими активістами.

«Мета La Compañía — сформувати групу осіб, лояльних до інтересів Росії», — йдеться у повідомленні.

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Серед головних завдань цієї структури: поширення дезінформації, збір чутливої політичної інформації та вплив на місцеві фонди, неурядові ініціативи і громадські об’єднання.

Нагадаємо, на початку червня у Швейцарії викрили шпигуна-офіцера Федеральної розвідувальної служби у передаванні надсекретних даних рсоійським військовим структурам. Це тривало понад п’ять років та відбувалося через компанію «Лабораторія Касперського».

Окрім того, у червні спецслужби Польщі затримали російського шпигуна, 28-річного Віктора З., якого підозрюють у збиранні інформації для спецслужб РФ.