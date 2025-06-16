Росія готує провокацію проти України: розвідка назвала дату

Володимир Путін біля Кремля / © Associated Press

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Служба зовнішньої розвідки України попередила, що наступного тижня Росія планує кульмінацію кампанії з дискредитації держави у контексті обмінів, що тривають.

Про це йдеться в заяві на сайті СЗР України.

Мета російської кампанії з дискредитації України:

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спровокувати обурення суспільства (військових та їхніх родин) діями влади,

деморалізувати суспільство,

дискредитувати Україну перед міжнародною спільнотою як сторону, що не дотримується взятих на себе зобов’язань.

За даними розвідки, рішення про початок кампанії ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін. За координацію дій посадовців та миттєве «реагування» російських медіа відповідає один із перших заступників очільника Адміністрації президента РФ.

Подробиці про кампанію РФ з дискредитації України

За даними розвідки, до кампанії у ворожому інформаційному просторі максимально задіяний увесь пул прокремлівських ресурсів — від пропагандистів Маргарити Симоньян та Володимира Соловйова до різного роду воєнкорів та блогерів.

«Вони постійно продукують емоційно заряджений контент, маніпулюють статистичними даними, а будь-які технічні затримки у процесі обмінів одразу та безапеляційно трактують як свідомі дії української влади та небажання повертати своїх громадян», — йдеться в заяві СЗР.

Зазначається, що до цієї кампанії підключилися і проросійські проксі — маргінальні європейські інформаційні ресурси:

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угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap,

чеське CZ24.news,

словацьке Jednotné Slovensko,

франкомовне Réseau International.

За даними розвідки, завданням цих ресурсів є поширення російських наративів та нав’язування російського трактування обміну, що триває.

Серед таких наративів:

«Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих»,

«в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів»,

«родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади».

У СЗР акцентували, що кульмінація кампанії запланована на останні дні обмінів (попередньо 20 червня). У фіналі ворог планує «вкинути» у ЗМІ викривлені (неправдиві) списки нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних.

«У такий спосіб росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини», — пояснили у розвідці.

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Нагадаємо, 7 червня помічник президента Росії Володимир Мединський звинуватив Київ у зриві обміну полоненими. Він сказав, Україна нібито «неочікувано перенесла» як обмін тіл загиблих, так і сам процес обміну військовополоненими.

Український Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував заяви російської сторони щодо зриву обміну та репатріації тіл загиблих. Там пояснили, що Україна надіслала РФ списки, які відповідають раніше узгодженим у Стамбулі категоріям, а російська сторона надіслала зовсім інші списки, що суперечить домовленостям. Також у штабі вказали, що раніше було досягнуто домовленості щодо репатріації тіл, однак конкретна дата не фіксувалася. Москва в односторонньому порядку почала дії, не узгоджені з Києвом.