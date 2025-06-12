Кого Україна не віддає на обмін: в Офісі генпрокурора дали відповідь

Юрій Бєлоусов, начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора України / © Слідство інфо

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Українські правоохоронці не віддають на обмін російських військових, які скоїли тяжкі злочини, як-от вбивства чи зґвалтування цивільних.

Про це розповів представник Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов під час показу фільму-розслідування «Слідства.Інфо» «Розстріляний: історія чоловіка, який проривався додому», передає «Слідство.Інфо».

11 червня на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини Docudays UA відбувся прем’єрний показ фільму-розслідування «Слідства.Інфо» «Розстріляний: історія чоловіка, який проривався додому». Ця стрічка розповідає про розстріл російськими військовими цивільного українця, який їхав по Житомирській трасі у бік Ірпеня. У розпорядженні журналістів опинилися унікальні аудіоперехоплення та відео слідчого експерименту, що дозволило відтворити події 2022 року.

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Начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора України Юрій Бєлоусов подякував журналістам за роботу й повідомив, що наразі правоохоронці встановили 18 російських полонених військових, які вчинили злочини. Серед них є убивці, яких Україна не міняє.

«Перебуваючи тут, вони просто очікують, щоб їх просто поміняли. Наша позиція принципова — ті, хто вчинив тяжкі злочини (вбивство, зґвалтування тощо), не можуть бути обміняні. І це важливо, щоб вони отримали покарання. Бо інакше не буде жодної відповідальності й страху в них. Росіяни не відчувають, що роблять зле… У нас 18 людей вчинили злочини, які ми встановили. Серед них є вбивці. Але жодного з них ми не обміняли», — каже Юрій Бєлоусов.

Також прокурор додав, що не знає, чи коли-небудь Україна буде обмінювати таких злочинців, це буде залежати від того, скількох українських полонених Росія готова за них віддати.

«Чи обміняє їх Україна колись взагалі, чи ні — дуже складне запитання. Бо скільки нам запропонують обміняти наших полонених, коли настане такий момент… Тут важливо запитати рідних вбитих, чи готові вони до того, щоб обміняли вбивцю на інших наших полонених», — каже Юрій Бєлоусов.

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Нагадаємо, у Росії анонсували новий обмін тяжкопораненими полоненими. Обмін відбудеться в межах угоди, досягнутої під час переговорів, що нещодавно відбулися у Стамбулі.