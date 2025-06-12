ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2538
Час на прочитання
1 хв

Рубіо привітав росіян із днем Росії та заявив про "віддану підтримку"

Привітання з днем Росії з’явилося на офіційній сторінці Держдепу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Марко Рубіо.

Марко Рубіо. / © Associated Press

Державний секретар США Марко Рубіо привітав російських громадян з днем Росії.

Повідомлення з’явилося на сайті американського Держдепартаменту.

Зауважимо, що Рубіо привітав російський народ “від імені американського народу” та згадав у привітанні про мир. З його слів, Сполучені Штати, “як і раніше, віддані підтримці російського народу у прагненні кращого майбутнього”.

“Ми також користуємося нагодою, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної співпраці з РФ для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами”, - йдеться у тексті повідомлення.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США поїдуть на прямі переговори з Росією. РосЗМІ пишуть, що вони відбудуться не в Стамбулі, а в Москві.

Тим часом новий російський посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв заявив, що Росія знову сідає за стіл переговорів зі США. З його слів, процес “видужання” відносин Москви і Вашингтона “йде вперед, хоча цей рух цілком оборотний”.

Зауважимо, що проведене у 24 країнах світу опитування засвідчило, що президент США Дональд Трамп втрачає довіру як світовий лідер, який здатний вирішувати глобальні проблеми - від воєн в Україні та Секторі Газа до зміни клімату чи імміграційної політики США.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie