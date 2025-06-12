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Рубіо привітав росіян із днем Росії та заявив про "віддану підтримку"
Привітання з днем Росії з’явилося на офіційній сторінці Держдепу.
Державний секретар США Марко Рубіо привітав російських громадян з днем Росії.
Повідомлення з’явилося на сайті американського Держдепартаменту.
Зауважимо, що Рубіо привітав російський народ “від імені американського народу” та згадав у привітанні про мир. З його слів, Сполучені Штати, “як і раніше, віддані підтримці російського народу у прагненні кращого майбутнього”.
“Ми також користуємося нагодою, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної співпраці з РФ для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами”, - йдеться у тексті повідомлення.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що США поїдуть на прямі переговори з Росією. РосЗМІ пишуть, що вони відбудуться не в Стамбулі, а в Москві.
Тим часом новий російський посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв заявив, що Росія знову сідає за стіл переговорів зі США. З його слів, процес “видужання” відносин Москви і Вашингтона “йде вперед, хоча цей рух цілком оборотний”.
Зауважимо, що проведене у 24 країнах світу опитування засвідчило, що президент США Дональд Трамп втрачає довіру як світовий лідер, який здатний вирішувати глобальні проблеми - від воєн в Україні та Секторі Газа до зміни клімату чи імміграційної політики США.