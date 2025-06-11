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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
100
Час на прочитання
2 хв

День ангела 12 червня: кого та як вітати з іменинами

12 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 12 червня, день ангела

Який сьогодні, 12 червня, день ангела / © Pixabay

Хто святкує день ангела 12 червня

12 червня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Арсенія, Івана, Петра, Степана, Тимофія, Юліана, Ганну.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві рішучий, енергійний. В дорослому віці стає цілеспрямованим і відважним.

Арсеній — давньогрецьке ім’я, перекладається як “зрілий”. В дитинстві імпульсивний, комунікабельний. В дорослому віці стає талановитим, часто конфліктує.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Петро — давньогрецьке походження, означає “скеля”. В дитинстві рухливий, активний. В дорослому віці стає веселим, дещо наївним.

Степан — давньогрецьке ім’я, перекладається як “вінець”. В дитинстві має простий характер. В дорослому віці стає легким у спілкуванні, доброзичливим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “той, хто прославляє Бога”. В дитинстві чемний, тихий. В дорослому віці стає надійною опорою для близьких.

Юліан — латинське походження, означає “пухнастий”. В дитинстві яскравий, емоційний. В дорослому віці стає гордим, часто творчим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві сором’язлива, але непосидюча. В дорослому віці стає комунікабельною, працьовитою.

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

День ангела 12 червня — душевні привітання в прозі / © Pixabay

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, аби твій небесний охоронець завжди був поруч — у хвилини радості та випробувань, у миті тиші та життєвого гомону. Нехай він захищає тебе від негараздів, веде світлою дорогою та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає тебе щодня, даруючи душевний спокій, сили й натхнення. Хай життя твоє буде сповнене добром, теплом, щирими людьми та щасливими подіями.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди тримав тебе за руку, направляв на правильний шлях, захищав від усього злого та дарував серцю впевненість, надію й любов.

***

З Днем ангела! Нехай твій заступник на небесах завжди чуває над тобою, надихає на добрі справи та допомагає у всіх починаннях. Хай він приносить мир у твою душу, гармонію в серце і світло в життєвий шлях.

***

У День твого небесного покровителя бажаю сили духу, душевної рівноваги й безмежної любові. Нехай ангел оберігає тебе щомиті, допомагає у прийнятті рішень та віддаляє від тебе всі негаразди. Благословення тобі й щастя в кожному дні!

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