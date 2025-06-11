США поїдуть до Москви на прямі переговори з Росією

Трамп та Путін / © Reuters

Реклама

Двосторонні переговори між Сполученими Штатами та Росією незабаром змінять своє місце проведення зі Стамбула на Москву.

Про це повідомляє Investing.com з посиланням на РосЗМІ.

«Можу підтвердити, що наступні переговори делегацій відбудуться найближчим часом у Москві», — заявив Дарчієв.

Реклама

Попри зміну місця проведення, російський посол визнає, що відновлення відносин між двома країнами залишається «віддаленим».

«Відновлення російсько-американських відносин ще далеко», — підкреслив Дарчієв.

Метою цих переговорів є обговорення невирішених питань у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Росією, України вони вочевидь не стосуватимуться.

Нагадаємо, Москва вдає зацікавленість у відновленні переговорів зі Сполученими Штатами щодо контролю над озброєннями, проте натякає, що їхнє проведення можливе лише за умови поступок з боку Вашингтона у питанні війни в Україні

Реклама

Кремль заявив, що Росія залишає за собою «свободу дій» щодо розміщення ракет середньої та меншої дальності, які раніше були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД). Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив цю позицію 9 червня.

Аналітики ISW вважають, що диктатор Путін не відмовиться від своїх планів щодо України. Відновлення російського наступу «майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького поясу фортець».

Росія збільшує виробництво БПЛА та ще більше тероризує українські міста атаками дронів, щоб примусити Київ погодитись на загарбницькі вимоги Путіна.

Реклама