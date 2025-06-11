Дебютна перемога Анчелотті: ще три збірні вийшли на ЧС-2026 (відео)

Збірна Бразилії з футболу / © Associated Press

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Стали відомі імена ще трьох збірних, які зіграють у фінальній частині чемпіонату світу-2026 з футболу.

Вихід на прийдешній Мундіаль оформили Австралія, Бразилія та Еквадор.

Австралійці остаточно забезпечили собі участь у планетарній першості завдяки виїзній перемозі над Саудівською Аравією (2:1) у 10-му турі азійського відбору.

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Австралія з 19 очками посіла друге місце у групі С, обійшовши Саудівську Аравію (13 балів). Раніше на ЧС-2026 відібралася Японія, яка з 23 пунктами виграла цю групу.

Бразильці ж пробилися на чемпіонат світу після домашньої перемоги над Парагваєм (1:0) – єдиний гол на 44-й хвилині забив форвард мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор.

Огляд матчу Бразилія – Парагвай

Ця перемога стала дебютною для Карло Анчелотті на посаді головного тренера "селесао". У першому матчі під його керівництвом Бразилія зіграла внічию з Еквадором (0:0).

За два тури до завершення південноамериканського відбору збірні Бразилії та Еквадору, що мають у своєму активі по 25 очок, гарантували собі фініш у топ-6 та прямі путівки на Мундіаль. Команда Венесуели, яка йде сьомою, має 18 балів.

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Від Південної Америки напряму на ЧС-2026 кваліфікуються шість збірних, а ще одна команда зіграє у стикових матчах. Крім Бразилії та Еквадору, раніше на Мундіаль достроково вийшла Аргентина.

Загалом уже відомі імена 13 із 48 учасників ЧС-2026. Це США, Канада, Мексика (автоматично отримали путівки до фінальної частини як господарі турніру), а також Аргентина, Іран, Японія, Нова Зеландія, Узбекистан, Йорданія, Південна Корея, Австралія, Бразилія та Еквадор (подолали кваліфікацію).

ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.