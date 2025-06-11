У Франції можуть заборонити соцмережі для підлітків: в чому причина

Емманюель Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив про намір ввести заборону на використання соціальних мереж дітьми віком до 15 років. Таке рішення може бути ухвалене вже найближчими місяцями, якщо відповідних кроків не буде на рівні Євросоюзу.

Про це повідомляє Politico.

Заява прозвучала ввечері 10 червня, після нападу підлітка з ножем на працівника школи. Інцидент стався того ж дня в одному з навчальних закладів країни.

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«Ми не можемо чекати», — заявив Макрон, наголосивши на необхідності негайних дій для захисту дітей.

За словами президента, платформи мають технічну можливість перевіряти вік користувачів, і настав час застосовувати ці інструменти на практиці.

Окрім заборони соцмереж, Макрон анонсував ще одну ініціативу — впровадження вікової перевірки при онлайн-продажі ножів, подібно до того, як це працює з сайтами для дорослих.

«15-річна дитина більше не зможе купити ніж онлайн. Ми введемо заборони та значні фінансові санкції», — підкреслив він.

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Того ж вечора французький лідер підтвердив свій намір у соцмережі X:

«Платформи здатні перевіряти вік. Зробімо це», — написав президент.

Нагадаємо, Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти популярних платформ контенту для дорослих — Pornhub, XNXX, XVideos і Stripchat. Причина — можливі порушення положень Закону ЄС про цифрові послуги (DSA), зокрема у сфері захисту дітей від шкідливого контенту.

Як зазначено в пресрелізі, платформи підозрюють у тому, що вони не забезпечують надійної перевірки віку користувачів, через що неповнолітні можуть мати доступ до контенту 18+. Крім того, компанії нібито не оцінили потенційні ризики для психічного і фізичного здоров’я дітей, як того вимагає законодавство ЄС.

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