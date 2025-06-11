Німеччина прискорено почала готувати бункери для мільйона людей

Укриття / © Getty Images

Реклама

Німеччина прискорює плани з розширення та модернізації своєї мережі бомбосховищ та укриттів. За словами Ральфа Тіслера, очільника Федерального управління цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK), країна має бути готова до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років.

Про це повідомляє The Guardian.

Тіслер підкреслив, що Німеччина повинна усвідомити реальність конфлікту. У нинішньому стані вона недостатньо підготовлена.

Реклама

Зміна світогляду та нагальна потреба

«Довгий час у Німеччині поширилася думка, що війна — це не той сценарій, до якого нам потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі», — сказав він новинному виданню Süddeutsche Zeitung.

Тому планують покращити тунелі, станції метро, підземні гаражі, автостоянки, підвали громадські будівлі. Прагнуть створити укриття для 1 мільйона людей. BBK представить комплексний план пізніше цього літа.

Переобладнання існуючих споруд замість нового будівництва

Тіслер наголосив, що країна перебуває в гонці з часом, і покладатися виключно на будівництво нових бункерів недостатньо. За його словами, планування та будування нових укриттів є надто довготривалим, і дорогим процесом. Нагальною потребою є ретельний розгляд та переобладнання існуючих споруд.

Вторгнення Росії в Україну викликало побоювання серед інших європейських країн. Особливо в Балтії, Польщі та Німеччині, щодо можливого розширення агресії Москви на інші фронти в Європі.

Реклама

Невтішна статистика та порівняння

Наразі з приблизно 2000 бункерів та захисних кімнат, що залишилися в Німеччині з часів Холодної війни, лише близько 580 є функціональними. Більшість потребує багатомільйонної реконструкції. Ці бункери можуть розмістити лише близько 480 000 осіб, що становить лише пів відсотка населення Німеччини.

Для порівняння, за даними BBK, Фінляндія має 50 000 захисних кімнат, які можуть вмістити 4,8 мільйона осіб, або 85% її населення.

Хоча уряд визнав важливість цих ініціатив, офіційного виділення коштів ще не відбулося. Очікується, що фінансування надійде з мільярдів, вивільнених після призупинення Німеччиною «боргового гальма» в березні.

Раніше повідомлялося, німецька армія потребує значного збільшення своєї армії, щоб відповідати новим вимогам НАТО щодо стримування потенційної загрози з боку Росії.

Реклама