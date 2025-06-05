Берлін готується до оборони: Німеччина нарощує армію через загрозу з боку Росії

Борис Пісторіус / © Associated Press

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Німецька армія потребує значного збільшення своєї армії, щоб відповідати новим вимогам НАТО щодо стримування потенційної загрози з боку Росії. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі голів Міноборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня.

Про це пише «Радіо Свобода».

«Ми припускаємо — але це лише приблизні оцінки, — що нам потрібно близько 50–60 тисяч солдатів у постійних збройних силах на додаток до того, що маємо сьогодні», — цитує Пісторіуса агентство AFP.

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За даними німецького агентства DPA, станом на кінець 2024 року бундесвер налічував близько 181 150 військових. Ця чисельність менша за попередні цілі Німеччини.

Варто зазначити, що в червні 2024-го Борис Пісторіус уже висував пропозицію про часткове повернення призову до німецької армії.

Окрім цього, міністр оборони Німеччини раніше заявляв у коментарі німецьким ЗМІ, що американський президент США Дональд Трамп неправильно оцінив свій вплив на «фюрера» Кремля Володимира Путіна.

За його словами, Трамп «неправильно оцінив» свій вплив на Путіна після того, як розмова телефоном між ними не принесла жодного прогресу в мирних переговорах щодо України.

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Також німецький політик переконаний, що Путін своїми діями дає зрозуміти, що «абсолютно не зацікавлений» у припиненні війни.

«Хоча Росія знову продемонструвала, що нині вона не зацікавлена в закінченні агресивної війни, треба думати наперед. Ми маємо бути готові до дня X, коли настане перемир’я», — наголосив політик.

Раніше повідомлялося, що в разі слабкості НАТО перед РФ Європі доведеться створити новий військовий союз.