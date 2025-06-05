ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
354
Время на прочтение
1 мин

Германия готовится к войне: планируют увеличить численность армии

Германии нужно до 60 тысяч дополнительных солдат для выполнения требований НАТО, чтобы противостоять русской армии

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Борис Писториус

Борис Писториус / © Associated Press

Немецкая армия требует значительного увеличения своей армии, чтобы отвечать новым требованиям НАТО по сдерживанию потенциальной угрозы со стороны России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня.

Об этом пишет Радио Свобода.

«Мы предполагаем — но это лишь приблизительные оценки — что нам нужно около 50-60 тысяч солдат в постоянных вооруженных силах вдобавок к тому, что имеем сегодня», — цитирует Писториуса агентство AFP.

По данным немецкого агентства DPA, по состоянию на конец 2024 г. Бундесвер насчитывал около 181 150 военных. Эта численность меньше предыдущих целей Германии.

Стоит отметить, что в июне 2024 Борис Писториус уже выдвигал предложение о частичном возвращении призыва в немецкую армию.

Ранее сообщалось, что в случае слабости НАТО перед РФ Европе придется создать новый военный союз. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер издал директиву по масштабному перевооружению германской армии в связи с потенциальной угрозой от России.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
354
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie