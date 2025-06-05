Германия готовится к войне: планируют увеличить численность армии

Борис Писториус / © Associated Press

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Немецкая армия требует значительного увеличения своей армии, чтобы отвечать новым требованиям НАТО по сдерживанию потенциальной угрозы со стороны России. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня.

Об этом пишет Радио Свобода.

«Мы предполагаем — но это лишь приблизительные оценки — что нам нужно около 50-60 тысяч солдат в постоянных вооруженных силах вдобавок к тому, что имеем сегодня», — цитирует Писториуса агентство AFP.

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По данным немецкого агентства DPA, по состоянию на конец 2024 г. Бундесвер насчитывал около 181 150 военных. Эта численность меньше предыдущих целей Германии.

Стоит отметить, что в июне 2024 Борис Писториус уже выдвигал предложение о частичном возвращении призыва в немецкую армию.

Ранее сообщалось, что в случае слабости НАТО перед РФ Европе придется создать новый военный союз. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер издал директиву по масштабному перевооружению германской армии в связи с потенциальной угрозой от России.