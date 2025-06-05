В Луцке грузовик снес легковушку: погибли супруги

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

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В Луцке полиция расследует смертельное ДТП, в котором погибли супруги: их автомобиль столкнулся с грузовиком. Двое находившихся в автомобиле детей получили травмы.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Волынской области.

«34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел грузовик Scania и столкнулся с ним», — говорится в сообщении ведомства.

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По информации правоохранителей, в результате столкновения водитель легковушки и его 40-летняя пассажирка погибли. Еще двое пассажиров, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка получили телесные повреждения.

В Единый реестр досудебных расследований уже внесены соответствующие сведения.

Напомним, в Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли три человека.