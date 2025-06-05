- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 795
- Время на прочтение
- 1 мин
В Луцке грузовик снес легковушку: погибли супруги
Водитель легковушки хотел выехать на главную дорогу, но не предпочел грузовик. В результате произошло смертельное столкновение.
В Луцке полиция расследует смертельное ДТП, в котором погибли супруги: их автомобиль столкнулся с грузовиком. Двое находившихся в автомобиле детей получили травмы.
Об этом сообщает ГУ Национальной полиции Украины в Волынской области.
«34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предпочел грузовик Scania и столкнулся с ним», — говорится в сообщении ведомства.
По информации правоохранителей, в результате столкновения водитель легковушки и его 40-летняя пассажирка погибли. Еще двое пассажиров, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка получили телесные повреждения.
В Единый реестр досудебных расследований уже внесены соответствующие сведения.
Напомним, в Винницкой области произошло смертельное ДТП — погибли три человека.