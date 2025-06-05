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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
795
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1 хв

У Луцьку вантажівка знесла легковик: загинуло подружжя

Водій легковика хотів виїхати на головну дорогу, але не надав перевагу у русі вантажівці. У результаті сталося смертельне зіткнення.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Національна поліція України

У Луцьку поліція розслідує смертельну ДТП, у якій загинуло подружжя: їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Двоє дітей, які перебували в автівці, отримали травми.

Про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Волинській області.

«34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею», — йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією правоохоронців, внаслідок зіткнення водій легковика та його 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесено відповідні відомості.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася смертельна ДТП — загинуло троє осіб.

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Дата публікації
Кількість переглядів
795
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