- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 795
- Час на прочитання
- 1 хв
У Луцьку вантажівка знесла легковик: загинуло подружжя
Водій легковика хотів виїхати на головну дорогу, але не надав перевагу у русі вантажівці. У результаті сталося смертельне зіткнення.
У Луцьку поліція розслідує смертельну ДТП, у якій загинуло подружжя: їхній автомобіль зіткнувся з вантажівкою. Двоє дітей, які перебували в автівці, отримали травми.
Про це повідомляє ГУ Національної поліції України у Волинській області.
«34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею», — йдеться у повідомленні відомства.
За інформацією правоохоронців, внаслідок зіткнення водій легковика та його 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесено відповідні відомості.
Нагадаємо, у Вінницькій області сталася смертельна ДТП — загинуло троє осіб.