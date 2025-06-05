ДТП на Вінниччині: троє загиблих (фото)

На місці аварії / © Національна поліція України

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На трасі сталася смертельна ДТП — зіткнулися DAF і Skania з напівпричепами та легковика Skoda.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

У результаті аварії на місці події загинули 53-річний водій Skoda Fabia, житель Полтавської області та двоє його пасажирів 53 років, мешканці Харківської та Житомирської областей. Керманич DAF після надання медичної допомоги відпущений додому.

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Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

На місці ДТП

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, на Харківщині водій автівки скоїв подвійну ДТП — загинули його дружина та дитина. Чоловік не зміг пережити втрату рідних.