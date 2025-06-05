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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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820
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ДТП на Вінниччині: троє загиблих (фото)

На дорозі не розминулися легковик та дві вантажівки. У результаті водій іномарки та двоє його пасажирів загинули на місці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії / © Національна поліція України

На трасі сталася смертельна ДТП — зіткнулися DAF і Skania з напівпричепами та легковика Skoda.

Про це повідомили у поліції Вінницької області.

У результаті аварії на місці події загинули 53-річний водій Skoda Fabia, житель Полтавської області та двоє його пасажирів 53 років, мешканці Харківської та Житомирської областей. Керманич DAF після надання медичної допомоги відпущений додому.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

На місці ДТП

На місці ДТП

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

Нагадаємо, на Харківщині водій автівки скоїв подвійну ДТП — загинули його дружина та дитина. Чоловік не зміг пережити втрату рідних.

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