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- Украина
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ДТП в Винницкой области: трое погибших (фото)
На дороге не разминулись легковушка и два грузовика. В результате водитель иномарки и два его пассажира погибли на месте.
На трассе произошло смертельное ДТП — столкнулись DAF и Skania с полуприцепами и легковушки Skoda.
Об этом сообщили в полиции Винницкой области.
В результате аварии на месте происшествия погибли 53-летний водитель Skoda Fabia, житель Полтавской области и двое его пассажиров 53 лет, жители Харьковской и Житомирской областей. Водитель DAF после оказания медицинской помощи отпущен домой.
Автомобили помещены на арестплощадку.
По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).
Напомним, в Харьковской области водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок. Мужчина не смог пережить потерю родных.