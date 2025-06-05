ДТП в Винницкой области: трое погибших (фото)

На месте аварии / © Национальная полиция Украины

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На трассе произошло смертельное ДТП — столкнулись DAF и Skania с полуприцепами и легковушки Skoda.

Об этом сообщили в полиции Винницкой области.

В результате аварии на месте происшествия погибли 53-летний водитель Skoda Fabia, житель Полтавской области и двое его пассажиров 53 лет, жители Харьковской и Житомирской областей. Водитель DAF после оказания медицинской помощи отпущен домой.

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Автомобили помещены на арестплощадку.

На месте ДТП

По факту аварии следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек).

Напомним, в Харьковской области водитель автомобиля совершил двойное ДТП — погибли его жена и ребенок. Мужчина не смог пережить потерю родных.