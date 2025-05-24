ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
1 хв

ДТП на Хмельниччині: водій відправив на той світ свого брата

Чоловік сів за кермо автівки у нетверезому стані та не впорався з керуванням. Керманич вижив, а його брат — ні.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці аварії

На місці аварії

У Хмельницькій області 34-річний водій, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вчинив смертельну ДТП.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

«Чоловік перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Внаслідок дорожньої пригоди двоюрідний брат водія отримав травми, які не сумісні з життям. Рівень алкоголю в крові водія перевищував норму майже в 6 разів», — йдеться у повідомленні.

Його засуджено до 6 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі.

А на Одещині водійка вчинила ДТП. Як наслідок — розбиті автівки та загиблий керманич.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie