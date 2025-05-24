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ДТП на Хмельниччині: водій відправив на той світ свого брата
Чоловік сів за кермо автівки у нетверезому стані та не впорався з керуванням. Керманич вижив, а його брат — ні.
У Хмельницькій області 34-річний водій, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вчинив смертельну ДТП.
Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.
«Чоловік перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Внаслідок дорожньої пригоди двоюрідний брат водія отримав травми, які не сумісні з життям. Рівень алкоголю в крові водія перевищував норму майже в 6 разів», — йдеться у повідомленні.
Його засуджено до 6 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.
Раніше повідомлялося, що на Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі.
А на Одещині водійка вчинила ДТП. Як наслідок — розбиті автівки та загиблий керманич.