ДТП на Хмельниччині: водій відправив на той світ свого брата

На місці аварії

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У Хмельницькій області 34-річний водій, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, вчинив смертельну ДТП.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

«Чоловік перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням та зіткнувся з відбійником. Внаслідок дорожньої пригоди двоюрідний брат водія отримав травми, які не сумісні з життям. Рівень алкоголю в крові водія перевищував норму майже в 6 разів», — йдеться у повідомленні.

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Його засуджено до 6 років ув’язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на п’ять років.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині двоє дітей розбилися на мотоциклі.

А на Одещині водійка вчинила ДТП. Як наслідок — розбиті автівки та загиблий керманич.