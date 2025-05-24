Трамп поставив під загрозу масштабний обмін полоненими — Politico

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп опублікував повідомлення в соціальній мережі про масштабний обмін полоненими між Росією та Україною ще до того, як він розпочався. Тим самим він порушив режим секретності цього процесу, який тримали у суворій таємниці з міркувань безпеки.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на українського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Київ тримав процес у суворій таємниці через побоювання щодо безпеки перших 270 солдатів та 120 цивільних осіб, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.

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Ще до початку першого етапу обміну полоненими Трамп написав у п’ятницю в Truth Social: «Між Росією та Україною щойно завершився великий обмін полоненими. Він незабаром набуде чинності. Вітаю обидві сторони з цими переговорами».

Неназваний українский чиновник у коментарі Politico припустив, що американський президент хотів бути першим, хто повідомить про масштабний обмін і порушив режим секретності.

«На щастя, [поспішний пост Трампа] не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, оскільки з росіянами ніколи не можна бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога», — зазначив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

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