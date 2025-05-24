ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1693
Час на прочитання
1 хв

Трамп поставив під загрозу масштабний обмін полоненими — Politico

Американський президент хотів бути першим, хто повідомить про масштабний обмін.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опублікував повідомлення в соціальній мережі про масштабний обмін полоненими між Росією та Україною ще до того, як він розпочався. Тим самим він порушив режим секретності цього процесу, який тримали у суворій таємниці з міркувань безпеки.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на українського чиновника, який говорив на умовах анонімності.

Київ тримав процес у суворій таємниці через побоювання щодо безпеки перших 270 солдатів та 120 цивільних осіб, яких мали обміняти на кордоні з Білоруссю.

Ще до початку першого етапу обміну полоненими Трамп написав у п’ятницю в Truth Social: «Між Росією та Україною щойно завершився великий обмін полоненими. Він незабаром набуде чинності. Вітаю обидві сторони з цими переговорами».

Неназваний українский чиновник у коментарі Politico припустив, що американський президент хотів бути першим, хто повідомить про масштабний обмін і порушив режим секретності.

«На щастя, [поспішний пост Трампа] не мав жодного ефекту. Але ми зазвичай не повідомляємо про поточні обміни, оскільки з росіянами ніколи не можна бути впевненим. Наші хлопці були надто близько до ворога», — зазначив він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 23 травня, Україна та Росія розпочали найбільший обмін полоненими у форматі «1000 на 1000», про який було домовлено під час переговорів у Стамбулі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie