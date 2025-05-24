Трамп поставил под угрозу масштабный обмен пленными — Politico

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп опубликовал сообщение в социальной сети о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной еще до того, как он начался. Тем самым он нарушил режим секретности этого процесса, который держали в строгой тайне из соображений безопасности.

Об этом сообщило издание Politicoсо ссылкой на украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

Киев держал процесс в строгой тайне из-за опасений относительно безопасности первых 270 солдат и 120 гражданских лиц, которых должны были обменять на границе с Беларусью.

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Еще до начала первого этапа обмена пленными Трамп написал в пятницу в Truth Social: «Между Россией и Украиной только что завершился большой обмен пленными. Он вскоре вступит в силу. Поздравляю обе стороны с этими переговорами».

Неназванный украинский чиновник в комментарии Politico предположил, что американский президент хотел быть первым, кто сообщит о масштабном обмене и нарушил режим секретности.

«К счастью, [поспешный пост Трампа] не имел никакого эффекта. Но мы обычно не сообщаем о текущих обменах, поскольку с русскими никогда нельзя быть уверенным. Наши ребята были слишком близко к врагу», — отметил он.

Напомним, в пятницу, 23 мая, Украина и Россия начали крупнейший обмен пленными в формате «1000 на 1000», о котором было договорено во время переговоров в Стамбуле.

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