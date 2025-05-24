В Украине стремительно растет заболеваемость корью: в чем причина

Вспышка кори

Реклама

В Украине зафиксировано более 700 случаев кори с начала 2025 года, хотя еще в первом квартале говорилось около 400.

Об этом в эфире телеканала КИЕВ24 сообщил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) Федор Лапий.

По его словам, такой скачок был ожидаемым, ведь аналогичные вспышки случаются в Украине каждые 5–6 лет.

Реклама

«Если сравнить данные весны 2024 года с весной 2025-го, то количество случаев возросло в 20 раз «, — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что самые высокие показатели сохраняются в тех же областях, что и раньше, однако точная статистика за апрель будет обнародована после 25 мая.

Эти циклические подъемы зависят от уровня охвата вакцинацией. Их можно было бы избежать, если бы мы из года в год поддерживали высокий уровень прививки детей», — добавил Лапий.

Корь: что известно о болезни

Напомним, корь — это острое вирусное инфекционное заболевание, поражающее преимущественно детей, но может быть опасным и для взрослых. Его возбудитель — вирус кори (Morbillivirus), передающийся воздушно-капельным путем, то есть через кашель, чихание или даже просто разговор с больным.

Реклама

Корь чрезвычайно заразна — один инфицированный человек может заразить до 18 других, если те не имеют иммунитета.

Основные симптомы кори:

высокая температура (до 39–40°C),

сухой кашель,

насморк,

конъюнктивит (воспаление глаз),

появление характерной сыпи на коже — сначала на лице, а затем по всему телу,

светобоязнь, слабость.

Осложнения:

Корь — не «легкая детская болезнь», как иногда считают. Он может привести к серьезным осложнениям:

Реклама

отит (воспаление уха),

пневмония,

энцефалит (воспаление мозга),

слепота,

смерть (особенно у детей с ослабленным иммунитетом).

Профилактика:

Единственная надежная защита — вакцинация. Прививка против кори входит в национальный календарь и обычно проводится в два этапа: в возрасте 12 месяцев и 6 лет. Вакцинация создает стойкий иммунитет, защищающий человека на долгие годы.