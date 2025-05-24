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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні стрімко зростає захворюваність на кір: в чому причина

За словами експерта, спалах був прогнозований.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Спалах кору

Спалах кору

В Україні зафіксовано понад 700 випадків кору з початку 2025 року, хоча ще у першому кварталі йшлося про близько 400.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.

За його словами, такий стрибок був очікуваним, адже аналогічні спалахи трапляються в Україні кожні 5–6 років.

«Якщо порівняти дані весни 2024 року з весною 2025-го, то кількість випадків зросла в 20 разів», — наголосив він.

Експерт зазначив, що найвищі показники зберігаються в тих самих областях, що й раніше, однак точну статистику за квітень буде оприлюднено після 25 травня.

«Ці циклічні підйоми залежать від рівня охоплення вакцинацією. Їх можна було б уникнути, якби ми з року в рік підтримували високий рівень щеплення дітей», — додав Лапій.

Кір: що відомомо про хворобу

Нагадаємо, кір — це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає переважно дітей, але може бути небезпечним і для дорослих. Його збудник — вірус кору (Morbillivirus), що передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через кашель, чхання або навіть просто розмову з хворим.

Кір є надзвичайно заразним — одна інфікована людина може заразити до 18 інших, якщо ті не мають імунітету.

Основні симптоми кору:

  • висока температура (до 39–40°C),

  • сухий кашель,

  • нежить,

  • кон'юнктивіт (запалення очей),

  • поява характерного висипу на шкірі — спочатку на обличчі, а потім по всьому тілу,

  • світлобоязнь, слабкість.

Ускладнення:

Кір — не «легка дитяча хвороба», як іноді вважають. Він може призвести до серйозних ускладнень:

  • отит (запалення вуха),

  • пневмонія,

  • енцефаліт (запалення мозку),

  • сліпота,

  • смерть (особливо у дітей з ослабленим імунітетом).

Профілактика:

Єдиний надійний захист — вакцинація. Щеплення проти кору входить до національного календаря і зазвичай проводиться у два етапи: у віці 12 місяців і 6 років. Вакцинація створює стійкий імунітет, що захищає людину на довгі роки.

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