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В Україні стрімко зростає захворюваність на кір: в чому причина
За словами експерта, спалах був прогнозований.
В Україні зафіксовано понад 700 випадків кору з початку 2025 року, хоча ще у першому кварталі йшлося про близько 400.
Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій.
За його словами, такий стрибок був очікуваним, адже аналогічні спалахи трапляються в Україні кожні 5–6 років.
«Якщо порівняти дані весни 2024 року з весною 2025-го, то кількість випадків зросла в 20 разів», — наголосив він.
Експерт зазначив, що найвищі показники зберігаються в тих самих областях, що й раніше, однак точну статистику за квітень буде оприлюднено після 25 травня.
«Ці циклічні підйоми залежать від рівня охоплення вакцинацією. Їх можна було б уникнути, якби ми з року в рік підтримували високий рівень щеплення дітей», — додав Лапій.
Кір: що відомомо про хворобу
Нагадаємо, кір — це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає переважно дітей, але може бути небезпечним і для дорослих. Його збудник — вірус кору (Morbillivirus), що передається повітряно-крапельним шляхом, тобто через кашель, чхання або навіть просто розмову з хворим.
Кір є надзвичайно заразним — одна інфікована людина може заразити до 18 інших, якщо ті не мають імунітету.
Основні симптоми кору:
висока температура (до 39–40°C),
сухий кашель,
нежить,
кон'юнктивіт (запалення очей),
поява характерного висипу на шкірі — спочатку на обличчі, а потім по всьому тілу,
світлобоязнь, слабкість.
Ускладнення:
Кір — не «легка дитяча хвороба», як іноді вважають. Він може призвести до серйозних ускладнень:
отит (запалення вуха),
пневмонія,
енцефаліт (запалення мозку),
сліпота,
смерть (особливо у дітей з ослабленим імунітетом).
Профілактика:
Єдиний надійний захист — вакцинація. Щеплення проти кору входить до національного календаря і зазвичай проводиться у два етапи: у віці 12 місяців і 6 років. Вакцинація створює стійкий імунітет, що захищає людину на довгі роки.