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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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1648
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В Україні лютує смертельна інфекційна хвороба: як вберегтися

В Україні стався спалах кору. Єдиний спосіб вберегтися — це вакцинація.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Маркевич Ірина Маркевич
Кір

В Україні спалах кору

В Україні стався спалах кору. Це одне з найбільш заразних захворювань відомих у світі. 9 з 10 нещеплених дітей інфікуються при контакті. Ліків проти кору не існує. Єдиний надійний метод профілактики захворювання — щеплення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Якщо взяти початок цього року і порівняти з таким самим період минулого року, то кількість хворих на кір збільшилась у 20 разів. Серед антилідерів — Чернівецька, Закарпатська, на Івано-Франківська області.

Кожен спалах кору пов’язаний зі зниженням рівня вакцинації. Який він зараз? Порахувати майже неможливо — через те, що близько мільйона українських дітей перебувають закордоном. Також постійна міграція всередині країни через війну не дає стверджувати, що та статистика, яка є — коректна, каже голова національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій.

«Першої дозою вакцини проти кору щеплені 91% це менше ніж 95%, а це дуже заразна інфекція. А якщо подивитися на другу дозу, яку ми вводимо у 6 років, за підсумками 24 року у нас рівень охоплення 83%», — каже Федір Лапій.

В Україні спалах кору / © ТСН

В Україні спалах кору / © ТСН

За календарем щеплення у дитини має бути вакцинація КПК в 1 рік, так у 6 років. Якщо хоча б одна була пропущена, її треба поновити у будь-якому віці. Індивідуальний календар має скласти ваш сімейний лікар. Якщо дитина контактувала з хворим, щеплення треба зробити негайно. Очільник центру громадського здоров’я переконує — у жодному регіоні не має дефіциту ін’єкцій.

Кір — одна з найбільш заразних інфекційних хвороб. 9 з 10 невакцинованих захворіють при контакті. Від цієї хвороби досі не має лікування. Більша частина дітей може мати висипку по всьому тілу і температуру впродовж тижня. Однак кір небезпечний саме своїми ускладненнями.

«Кір дуже часто ускладнюється отитами, запаленням середнього вуха, пневмонією і це основна причина смертей і кір ускладнюється енцефалітами — 1 на 1000 дітей», — каже медик.

Останні масштабний спалах року в Україні був у 2017-2019 роках. Тоді захворіло понад 110 тисяч людей. Померли 16 дорослих і 25 дітей, що не були вакциновані. При цьому дві дози вакцини КПК можуть захистити вашу дитину від спалаху кору, що розгорається в Україні.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН новини 14:00 14 травня. НОВИЙ ПАКЕТ САНКЦІЙ ПРОТИ РФ! Спалах СМЕРТЕЛЬНОЇ ХВОРОБИ!

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Дата публікації
Кількість переглядів
1648
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