У Києві стрімко зростає кількість інфікованих кором

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Київ опинився під ударом нової хвилі інфекційних захворювань. Слідом за нещодавнім спалахом гепатиту А, столиця зіткнулася зі стрімким зростанням захворюваності на кір, особливо серед дітей. Медики б’ють на сполох через тривожну динаміку поширення цієї небезпечної хвороби.

За перші чотири місяці 2025 року в Києві вже зареєстровано 31 випадок кору, з яких 28 припадає на дітей та лише 3 — на дорослих. Найбільший стрибок захворюваності зафіксовано у квітні — 29 випадків, що у два з половиною рази перевищує показники всього першого кварталу поточного року.

Батьки відмовляються від щеплень

«Стосовно інфекції на кір у дітей, то 12 школярів було госпіталізовано через хворобу, ще у 20 діагноз був лабораторно підтверджений. А щодо статусу вакцинації від кору, то 15 діток взагалі були не щепленими відповідно до віку. Лише у одної дитини були медичні протипоказання, а у 13-ти — свідома відмова батьків від щеплення», — розповів ТСН.ua Сергій Чумак, головний державний санітарний лікар Києва, генеральний директор ДУ «Київський міський ЦКПХ МОЗ».

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Таким чином, через безвідповідальність дорослих, невакциновані діти наражають на небезпеку не лише себе, але й стають потенційними розповсюджувачами інфекції в громадських місцях.

Три спалахи кору в Києві

Сергій Чумак додає, якщо проаналізувати усі випадки, то у Києві зареєстровано три спалахи кору

«Це навчальні заклади Подільського та Шевченківського районів, а також одне сімейне вогнище. Це величезна проблема для міста — питання вже було винесене на розгляд комісії ТЕБ ТНС (техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яке відбулася на минулому тижні. На ньому було напрацьовано низку заходів, які мають виконати наш заклад, Департамент охорони здоров’я та Департамент освіти КМДА. Це не означає, що щеплення будемо змушувати робити примусово, шукаємо інші варіанти, бо допоки у нас не буде колективного імунітету, такі випадки захворювань і надалі ставатимуться у місті. Ситуацію вдасться змінити, коли у нас буде 95% вакцинованих дітей», — пояснює Сергій Чумак.

Чому важливі щеплення від кору

Він підкреслює, що кір — це високо-контагіозне захворювання і тут важливо, передусім батькам, подумати про здоров’я своїх дітей і про тяжкі наслідки, які можуть чекати на дитину.

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«Як показує практика з 10 людей, які перебували в контакті з хворою на кір людиною — 9 хворіють. Коли ми розбирали перший спалах кору в одній зі столичних шкіл, то дійшли до висновку, що на розповсюдження інфекції впливає війна. Під час повітряної тривоги всі учні йдуть до бомбосховища. У цій школі серед учнів була хвора дитина. І ось результат — маємо у цій школі 18 зареєстрованих випадків кору. А у числі контакних осіб — 179 учнів та 30 педагогічного складу», — пояснює головний санлікар Києва.

Від кору можна померти

Поки невідомо, якими саме заходами лікарі змусять батьків більше попіклуватися про своїх дітей. Медики підкреслюють, що кір дуже підступна хвороба — розповсюджується блискавично, особливо у закритих приміщеннях. І противірусного засобу для лікування кору не існує.

«Тільки вакцинація і наявність специфічних поствакцинальних антитіл буде захистом від розвитку важкого перебігу хвороби. Тож щеплення з високою ймовірністю убезпечить від захворювання. А якщо вакцинована людина все ж таки заразилась, хвороба протікатиме легше та не лишить тяжких ускладнень. А вони доволі небезпечні, особливо для дітей до 5 років, людей старшого віку, вагітних жінок. Серед ускладнень кору — отит, бронхіт, пневмонія. І навіть міокардит та енцефаліт, що можуть призвести до смерті. Захворювання на кір під час вагітності загрожує здоров’ю і жінки, і ненародженої дитини — від розвитку ускладнень до передчасних пологів чи викидня», — зазначають у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Може повторитися епідемія кору?

Там нагадують про епідемію кору, яка у 2017 році охопила всю країну. На жаль, цей досвід нічому не навчив українців, враховуючи відсутність вакцинації у дітей.

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«Це створює надвисокий ризик збільшення кількості хворих. І особливо сьогодні, коли діти багато часу проводять в укриттях — компактних приміщеннях, які неможливо повноцінно провітрювати. Дитина „приносить“ хворобу додому, заражені батьки — у транспорт, до робочих колективів. Так ми отримуємо великий ризик епідемії», — зазначила Валентина Гінзбург, директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Дата публікації 16:14, 24.09.23 Кількість переглядів 103 Інфекційна зараза знову наступає: кір, коронавірус - як врятуватися