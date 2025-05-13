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На Волині чоловік пропонував сестрі дружини секс: він поплатився
У Волинській області засудили чоловіка через сексуальні домагання до сестри дружини.
У Волинській області на 1360 грн оштрафували чоловіка, який пропонував дружині сестри секс.
Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду Волинської області.
За даними суду, у лютому 2025 року чоловік домагався до сестри своєї дружини. Він робив її компліменти інтимного змісту та запропонував секс.
На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що заявниця мешкає за кордоном, а його дружина постійно їздить на заробітки. Чоловік бідкався, що він змушений був доглядати за батьком сестер. Підсудний заявив, що він лише запропонував сестрі дружини доглядати за своїм батьком, а вона «заради помсти викликала поліцію».
Батько жінки розповів, що він мешкає у будинку свого зятя. Він зазначив, що чув, як підсудний робив його донці компліменти інтимного характеру. Також зять та донька посварилися.
Суд проаналізував матеріали та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП. Він повинен сплатити 1360 грн штрафу.
Нагадаємо, у Львові засудили адміністраторку борделю. Щоб її викрити, чоловіки «під контролем поліції» займались сексом з повіями.