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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Волині чоловік пропонував сестрі дружини секс: він поплатився

У Волинській області засудили чоловіка через сексуальні домагання до сестри дружини.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
На Волині засудили чоловіка через секс-домагання

На Волині засудили чоловіка через секс-домагання / © pixabay.com

У Волинській області на 1360 грн оштрафували чоловіка, який пропонував дружині сестри секс.

Про це йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

За даними суду, у лютому 2025 року чоловік домагався до сестри своєї дружини. Він робив її компліменти інтимного змісту та запропонував секс.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що заявниця мешкає за кордоном, а його дружина постійно їздить на заробітки. Чоловік бідкався, що він змушений був доглядати за батьком сестер. Підсудний заявив, що він лише запропонував сестрі дружини доглядати за своїм батьком, а вона «заради помсти викликала поліцію».

Батько жінки розповів, що він мешкає у будинку свого зятя. Він зазначив, що чув, як підсудний робив його донці компліменти інтимного характеру. Також зять та донька посварилися.

Суд проаналізував матеріали та визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 173-7 КУпАП. Він повинен сплатити 1360 грн штрафу.

Постанова суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Постанова суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, у Львові засудили адміністраторку борделю. Щоб її викрити, чоловіки «під контролем поліції» займались сексом з повіями.

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