Глава МИД Турции отправится в РФ говорить об Украине

Хакон Фидан / © Associated Press

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Министр иностранных дел Турции в понедельник, 26 мая, отправится в Россию, чтобы обсудить ситуацию в Украине после прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся 16 мая в Стамбуле.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным медиа, Хакан Фидан еще раз подчеркнет российскому коллеге Сергею Лаврову заинтересованность Турции в «достижении справедливого и продолжительного мира в российско-украинской войне».

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Фидан также проведет переговоры с другими российскими чиновниками, в том числе с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимиром Мединским.

Напомним, в Стамбуле 16 мая состоялись переговоры представителей России и Украины по завершению войны. Встреча сторон во дворце Долмабахче стала первой с марта 2022 года. Президент РФ Владимир Путин не прибыл.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал о том, что Россия хочет увязать нынешний процесс переговоров с переговорами 2022-го, которые так и не состоялись в начале полномасштабного вторжения.

«Но единственное, что связывает сегодняшние переговоры с тем периодом, это город Стамбул, и больше ничего. Все попытки России связать нынешний момент с 2022 годом терпят неудачу», — написал Ермак.

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