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Трамп опубликовал видео о своем "вечном" пребывании у власти
Дональд Трамп пригрозил миру «вечным» президентством: что известно о его видео и как это противоречит Конституции США.
Президент США Джональд Трамп пригрозил миру «вечным» пребыванием в должности.
Соответствующее видео трамп опубликовал в соцсетях.
На кадрах показана обложка американского журнала Time с заголовками статей о том, что «Трампизм переживает Трампа» и «силу поддержки Трампа».
Также на обложке показаны надписи с годами, в которых 79-летний Трамп может быть избран президентом, они динамично увеличиваются — вплоть до 90 000 года.
Конституция США предусматривает, что президент Соединенных Штатов может занимать должность не больше двух сроков. В 1951 году Конгресс США принял 22-ю поправку, в которой говорится, что ни один человек не может быть президентом более восьми лет. Это произошло после беспрецедентного президентства Франклина Д. Рузвельта, избираемого на третий и четвертый сроки в 1940 и 1944 годах соответственно.
Напомним, ранее Трамп уже публиковал насмешливые фото и видео в своих соцсетях. Так, в начале мая президент США опубликовал фотографию, на которой он изображен в образе Папы Римского. Такой поступок президента США разозлил епископов.