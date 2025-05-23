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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
768
Время на прочтение
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Трамп опубликовал видео о своем "вечном" пребывании у власти

Дональд Трамп пригрозил миру «вечным» президентством: что известно о его видео и как это противоречит Конституции США.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Джональд Трамп пригрозил миру «вечным» пребыванием в должности.

Соответствующее видео трамп опубликовал в соцсетях.

На кадрах показана обложка американского журнала Time с заголовками статей о том, что «Трампизм переживает Трампа» и «силу поддержки Трампа».

Также на обложке показаны надписи с годами, в которых 79-летний Трамп может быть избран президентом, они динамично увеличиваются — вплоть до 90 000 года.

Конституция США предусматривает, что президент Соединенных Штатов может занимать должность не больше двух сроков. В 1951 году Конгресс США принял 22-ю поправку, в которой говорится, что ни один человек не может быть президентом более восьми лет. Это произошло после беспрецедентного президентства Франклина Д. Рузвельта, избираемого на третий и четвертый сроки в 1940 и 1944 годах соответственно.

Напомним, ранее Трамп уже публиковал насмешливые фото и видео в своих соцсетях. Так, в начале мая президент США опубликовал фотографию, на которой он изображен в образе Папы Римского. Такой поступок президента США разозлил епископов.

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Дата публикации
Количество просмотров
768
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