Як готували операцію "Павутина": СБУ показала нове відео

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Служба безпеки України опублікувала нове відео про спецоперацію «Павутина». На кадрах видно хронологію подій: як саме готували і втілювали в життя масштабну атаку у глибокому тилу ворога.

Ролик був опублікований у телеграм-каналі СБУ.

Спецоперація «Павутина» стала відповіддю на російські масовані ракетні атаки по українських містах, лікарнях та енергетичній інфраструктурі.

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Цим задумом безпосередньо керував очільник СБУ Василь Малюк за дорученням президента Україн Володимира Зеленського. Підготовка спецоперації відбувалася в умовах максимальної секретності.

Так, спершу СБУ переправила до Росії FPV-дрони, а згодом — модульні дерев’яні будиночки. Вже на російській території дрони заховали під дахи будиночків, розміщених на вантажівках. У потрібний момент дахи дистанційно відкрили і дрони вирушили атакувати визначені цілі — ворожі бомбардувальники.

«Згідно із законами та звичаями війни ми відпрацювали абсолютно законні цілі — військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста. Тож з нашого боку відбувається реальна демілітаризація рф», — наголосив Малюк.

За його словами, СБУ б’є і битиме ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним.

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«Ми працюємо над тим, щоб здивувати його новими сюрпризами. Не менш болючими, ніж операція „Павутина“, — заінтригував очільник української спецслужби.

Дата публікації 09:41, 11.06.25 Кількість переглядів 4 СБУ показала нове відео про спецоперацію «Павутина»

Результати операції «Павутина»

1 червня СБУ здійснила масштабну спецоперацію «Павутина», вразивши одразу чотири стратегічні авіабази в тилу Росії — «Оленья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Саме звідти ворог запускав ракети по мирних українських містах. За даними СБУ, знищено або пошкоджено 41 одиницю авіатехніки, включно з літаками А-50, Ту-95, Ту-160 та іншими. Сума втрат окупанта перевищує 7 млрд дол.

За оцінками західних експертів і аналітичних центрів, зокрема НАТО та NBC News, за результатами операції «Павутина» достовірно підтверджено знищення щонайменше 10-13 літаків.

За словами німецького генерал-майора Крістіана Фройдінга, ця атака українських дронів пошкодила близько 10% парку стратегічних бомбардувальників РФ та уразила деякі літаки, які готувалися до ударів по Україні.

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