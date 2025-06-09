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- Війна
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"Це був справжній переворот": НАТО про спецоперацію "Павутина"
У НАТО вважають, що західним військам можна вчитися креативності в України після операції СБУ на території РФ.
Креативність України, особливо з її масштабною атакою дронів «Павутина» на авіабази Росії, може стати серйозним уроком для західних армій.
Про це заявив командувач концепціями і трансформацією НАТО адмірал П’єр Вандьє в інтерв’ю France24.
«Те, що зробили українці в Росії, було троянським конем», — сказав Вандьє.
Зі слів Вандьє, операція показала, наскільки важливими для перемоги є інновації та адаптація, оскільки сучасні методи ведення війни змінюються з блискавичною швидкістю.
«Це був справжній переворот. Ми вступаємо в динамічну епоху, коли арміям доведеться покладатися як на загальне планування, так і на адаптивне планування», — додав адмірал.
Вандьє уточнив, що ми станемо свідками безперервних інновацій, де «тиждень за тижнем, місяць за місяцем або рік за роком ми зможемо винаходити речі, яких ми не очікували».
Раніше повідомлялося, що спеціальна операція українських спецслужб «Павутина» наробила переполоху в Пентагоні. США працюють над тим, щоб навчитися оборонятися у разі схожих загроз.
Нагадаємо, спецоперація «Павутина» відбулася 1 червня. СБУ вразила чотири стратегічні аеродроми у Росії:
військову авіабазу дальньої авіації «Белая» в Іркутській області
аеродром «Оленья»
військове летовище «Дягілєво»
військовий аеродром «Іваново» в Іванівській області