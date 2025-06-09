"Это был настоящий переворот": НАТО о спецоперации "Паутина"

РФ потеряла свою авиацию / © Associated Press

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Креативность Украины, особенно с масштабной атакой дронов «Паутина» на авиабазы России, может стать серьезным уроком для западных армий.

Об этом заявил командующий концепциями и трансформацией НАТО адмирал Пьер Вандье в интервью France24.

«То, что сделали украинцы в России, было троянским конем», — сказал Вандье.

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По словам Вандье, операция показала, насколько важны для победы инновации и адаптация, поскольку современные методы ведения войны изменяются с молниеносной скоростью.

«Это был настоящий переворот. Мы вступаем в динамическую эпоху, когда армиям придется полагаться как на всеобщее планирование, так и на адаптивное планирование», — добавил адмирал.

Вандье уточнил, что мы станем свидетелями непрерывных инноваций, где «неделю за неделей, месяц за месяцем или год за годом мы сможем изобретать вещи, которых мы не ожидали».

Ранее сообщалось, что специальная операция украинских спецслужб «Паутина» сделала переполох в Пентагоне. США работают над тем, чтобы научиться обороняться в случае схожих угроз.

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Напомним, спецоперация «Паутина» состоялась 1 июня. СБУ поразила четыре стратегических аэродрома в России:

военную авиабазу дальней авиации «Белая» в Иркутской области

аэродром «Оленья»

военный аэродром «Дягилево»

военный аэродром «Иваново» в Ивановской области