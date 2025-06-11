Как готовили операцию "Паутина": СБУ показала новое видео

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Служба безопасности Украины опубликовала новое видео о спецоперации «Паутина». На кадрах видно хронологию событий: как готовили и воплощали в жизнь масштабную атаку в глубоком тылу врага.

Ролик был опубликован в телеграм-канале СБУ.

Спецоперация «Паутина» стала ответом на российские массированные ракетные атаки по украинским городам, больницам и энергетической инфраструктуре.

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Этим замыслом непосредственно руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.

Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а затем — модульные деревянные домики. Уже на российской территории дроны спрятали под крыши домиков, размещенных на грузовиках. В нужный момент крыши дистанционно открыли и дроны отправились атаковать определенные цели — вражеские бомбардировщики.

«Согласно законам и обычаям войны мы отработали абсолютно законные цели — военные аэродромы и авиацию, которая бомбит наши мирные города. Поэтому с нашей стороны происходит реальная демилитаризация рф», — подчеркнул Малюк.

По его словам, СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недосягаемым.

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«Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция „Паутина“, — заинтриговал глава украинской спецслужбы.

Дата публикации 09:41, 11.06.25 Количество просмотров 4 СБУ показала новое видео о спецоперации «Паутина»

Результаты операции «Паутина»

1 июня СБУ осуществила масштабную спецоперацию «Паутина», поразив сразу четыре стратегические авиабазы в тылу России — «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая». Именно оттуда враг запускал ракеты по мирным украинским городам. По данным СБУ, уничтожена или повреждена 41 единица авиатехники, включая самолеты А-50, Ту-95, Ту-160 и другие. Сумма потерь оккупанта превышает 7 млрд долл.

По оценкам западных экспертов и аналитических центров, в частности НАТО и NBC News, по результатам операции «Паутина» достоверно подтверждено уничтожение не менее 10-13 самолетов.

По словам немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, эта атака украинских дронов повредила около 10% парка стратегических бомбардировщиков РФ и поразила некоторые самолеты, которые готовились к ударам по Украине.

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