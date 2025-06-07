Немецкий генерал рассказал, сколько бомбардировщиков РФ повредили украинские дроны

Бомбардировщики РФ / © Википедия

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Атака украинских беспилотников 1 июня повредила около 10% российского парка стратегических бомбардировщиков и поразила некоторые готовившиеся к ударам по Украине самолеты.

Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фрейдинг, передает Reuters.

По его словам, в результате атаки повреждено более десятка самолетов, среди которых:

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стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-22;

самолеты-разведчики А-50.

Генерал, координирующий военную помощь Берлина Киеву и тесно сотрудничающий с Министерством обороны Украины, отметил, что пораженные A-50, функционирующие аналогично самолетам АВАКС НАТО, обеспечивая осведомленность о ситуации в воздухе, вероятно, были не в рабочем состоянии, когда их поразили.

Мы считаем, что они больше не могут быть использованы на запчасти. Это потеря, ведь осталось всего несколько таких самолетов. Что касается флота дальней бомбардировочной авиации, то, по нашей оценке, его 10% были повреждены при атаке», — сказал он.

Фрейдинг подчеркнул, что, несмотря на потери, Москва все еще сохраняет 90% своих стратегических бомбардировщиков, которые могут запускать баллистические и крылатые ракеты, а также сбрасывать бомбы.

«Но, конечно, есть и косвенный эффект, поскольку оставшимся самолетам нужно будет совершать больше боевых вылетов, а это значит, что они будут быстрее изнашиваться, и, что самое важное, это будет иметь огромное психологическое влияние», — добавил генерал.

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Также Фрейдинг объяснил, почему самолеты были плохо защищены: к тому времени Россия чувствовала себя в безопасности на своей огромной территории.

После этой успешной операции это больше не соответствует действительности. России нужно будет ужесточить меры безопасности», – добавил он.

Операция «Паутина»

В воскресенье, 1 июня, СБУ провела спецоперацию «Паутина» на четырех российских аэродромах — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново». В результате РФ потеряла более 40 самолетов, среди которых стратегические бомбардировщики.

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Reuters сообщало, что России понадобится минимум несколько лет , чтобы компенсировать потери боевых самолетов, уничтоженных в результате украинских атак.

Однако эксперты считают, что поражение самолетов не повлияет на способность России продолжать войну, однако этот удар по символам стратегической мощи нанес заметный психологический и технический шок Москве.